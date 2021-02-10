Nothing Ear (1): названа фишка и цена первых наушников стартапа

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Карл Пей избрал тактику демпинга цен для того, чтобы ворваться на рынок носимых устройств

В прошлом году один из основателей OnePlus покинул ее и создал свою компанию Nothing. Сейчас мы можем догадываться, что среди главных причин ухода Карла Пея стало несогласие с тем, что OnePlus и Oppo взяли курс на сближение. Тогда все было обставлено так, что топ-менеджер захотел попробовать что-то новое для себя.

27 июля стартап Nothing будет сдавать свой первый экзамен. Состоится премьера наушников Ear (1), и их выход сопровождается пиар-компанией. Чтобы подогреть интерес к новинке Карл Пей сообщил о том, что гарнитура получит систему активного шумоподавления, работу которой обеспечат три микрофона. Продавать Nothing Ear (1) будут за $99 и, по словам Карла Пея, эта цена более чем справедливая, учитывая то, что по своей функциональности наушники будут схожи с Apple AirPods Pro.

Известно, что наушники получат стильный внешний вид благодаря, прежде всего, прозрачному корпусу. Чтобы добиться органичности и бесшовности корпуса, компании даже пришлось отложить релиз гарнитуры на один месяц, чтобы найти адекватное решение. Основатель Nothing заявил, что Ear (1) будут первым из трех устройств компании, которые она сейчас разрабатывает.

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Источник: gsmarena