Nothing Phone (2) наконец-то раскрыл свою внешность, фанаты немного удивлены

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НИКАКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ТОЛЬКО РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Наконец стало понятно, почему компания так держала в тайне дизайн будущего флагмана. Показывала нам лишь маленькие кусочки задней крышки, по которым мы видели отличия в оформлении. Все дело в том, что кроме тех же маленьких кусочков смартфоны особо и не отличаются.

С двух метров даже самой ярый фанат бренда не отличит один смартфон от другого. В комментариях уже начала набирать обороты волна недовольных фанатов, которые снова ждали чего-то необычного, но чуда не произошло.

Известный инсайдер OnLeaks поделился с нами качественными рендерами Phone(2) и надо отметить, что ошибается этот паренек очень редко.

Следует отметить, что во втором поколении все "внутренности", которые видны сквозь прозрачную крышку сделали более чистоплотными. Убрали большое количество винтов, катушку беспроводной зарядки тоже немного принарядили. Несколько изменили форму и разделили некоторые глифы.

Самое большое, на мой взгляд, отличие кроется в рамке нового смартфона. Ее сделали немного скругленной, что положительно скажется на эргономике. Это пригодится новому флагману, потому что диагональ дисплея станет больше и при старой форме держать его было бы гораздо неудобнее.

Теперь не осталось никаких секретов, кроме цены будущей новинки. Именно от нее будет зависеть то, как популярным сможет стать продолжение интересной линейки.

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Источник: smartprix