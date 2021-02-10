Nothing представила дополнительную версию Ear(2): новый цвет и программная фишка для меломанов

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Меньше прозрачности и продвинутый эквалайзер

Компания Nothing продолжает проводить свою очень продуманную маркетинговую компанию и чуть ли не каждый день подбрасывает какой-нибудь инфопривод, чтобы не исчезать из лент технологических новостей. Но в этот раз они использовали не долгожданный флагман Nothing Phone(2), а свои наушники Ear 2.

Как и в первом поколении, сначала на рынок вышел только вариант белого цвета, а сейчас анонсировали вариант черного цвета, но это сочетали с интересными программными улучшениями. Теперь, кроме стандартных пресетов, вы можете войти в восьмиполосный эквалайзер и вручную подкорректировать звук как вам нравится.

Кроме того, вы можете удобно поделиться своими настройками с другими пользователями. Конечно, такое программное нововведение не станет эксклюзивом только для черного цвета и в ближайшее время обновления получат и другие модели.

Технические характеристики здесь остались на таком же, но очень высоком уровне. Здесь есть адаптивная система шумоподавления и режим прозрачности. Качественные 11.6 мм драйверы, Bluetooth 5.3 и защита от воды и пыли по стандарту IP55. Наушники поддерживают Hi-Fi кодек LHDC, а также технологии быстрого совмещения Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Новые наушники уже поступили в продажу по цене $149.

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Источник: gsmarena