Nothing представит наушники Ear 1 в июне и Карл Пей высказался об Apple

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Карл Пей рассказал о времени выхода первых наушников своего стартапа и о разочаровании тем, что Apple утратила дух новаций

В прошлом году Карл Пей сооснователь компании OnePlus покинул ее и все для того, что организовать собственный стартап Nothing, который займется созданием электроники. Уже известно, что стартовать на рынке решено с беспроводных наушников Ear 1, которые представят в июне. И рассказал об этом сам Карл Пей.

Характеристики гарнитуры неизвестны, но Карл Пей намекает, что они будут минималистичны с точки зрения функциональности. Он уверен, что вместо 20 различных настроек, потребителям нужны не более 2-3. Особое внимание уделили дизайну наушников и они предложат «ретро-футуристичный экстерьер», компания потратила много времени, чтобы найти свое понимание дизайна современных наушников.

«Мы хотим вернуть элемент человеческого тепла в наши продукты», - сказал Пей в интервью CNBC. Они намерены создавать продукты для людей, которые будут приносить пользу и ими можно пользоваться с умом. Сейчас же, по его мнению, в индустрии царят времена 80-х и 90-х годов, когда наблюдалось засилье серых коробок.

В своем интервью изданию CNBC Кар Пей также заявил, что, когда-то он был самым большим поклонником Apple, у нее есть заслуги, которые изменили рынок ПК и смартфонов. Но за последние пару лет она утратила дух инноваций, ее развитие замедлилось. В целом он высказал мнение, что на рынке появляется все меньше новаций и компании не спешат с их внедрением, поэтому каждое новое поколение смартфонов похоже на предыдущее. Карл Пей считает, что нужно найти способ разорвать этот порочный круг.

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Источник: cnbc