Ноутбук Acer Predator Helios 300: универсальный набор с уклоном в игры

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Не редко при взгляде на ценник более-менее мощного игрового ноутбука будет возглас, что за эту сумму можно собрать более мощную по характеристикам настольную систему. Казалось бы, с этим не поспоришь. Но не сейчас. Весь вопрос в том, что стоимость комплектующих изрядно выросла и сегодня мощный гудящий «ящик» под столом стоит дорого.

Есть альтернатива — относительно не тяжелый и мобильный ноутбук с производительностью «на вынос». Acer Predator Helios 300 один из них и его возможностей достаточно, чтобы комфортно играть во все современные игры.

У лэптопа узнаваемый для серии Predator дизайн: строгие, брутальные и рубленные формы. Дисплей тут 17-дюймовый, разрешение QuadHD и частота вертикальной развертки 165 Гц. В целом IPS-экран хорошо подходит для игр и просмотра видео. Плавность и скорость отклика радуют.

Во всех без исключения играх Acer Predator Helios 300 выдает комфортные FPS — в среднем 60fps. Безусловно, для получения более высокого FPS в ряде игр можно снизить качество графики, но вряд ли вы будете и стоит так заморачиваться. Обращает на себя работа системы охлаждения, которая эффективно справляется с отводом тепла. Конечно, это сказывается на звуке вентиляторов, он довольно ощутим.

В целом Acer Predator Helios 300 — неплохой игровой ноутбук, который не обладает серьезными изъянами. Но в этой ситуации на первый план выходит цена и вот тут каждый должен сам решить стоит ли портативный игровой ноут таких деньжищ.