Новая акция ДивоГИГ от провайдера Сети Ланет: гигабитный интернет всего за 9 гривен

96

В канун Рождества и Нового года, когда каждому хочется ощутить хотя бы немного праздничной магии, украинский провайдер Сеть Ланет запустил новую акцию «ДивоГИГ». Своим новым абонентам компания предлагает качественный домашний интернет без света по низкой цене, вдобавок сочетает эту выгодную возможность с важной благотворительной инициативой.

Присоединиться к акции можно уже сейчас, чтобы обеспечить подключение к интернету на высокой скорости и подарить настоящий праздник тем, кто в этом особенно нуждается.

ЧудоГИГ от Сети Ланет: спешите творить чудеса вместе

Новогодняя благотворительность стала для Сети Ланет доброй традицией. К инициативе этого года присоединился благотворительный фонд «Голоса детей», который помогает детям и семьям, пострадавшим от войны. Стать благотворителем сможет каждый, кто подключит гигабитный интернет по выгодным условиям.

Акционный тариф « Чудо ГИГ » предусматривает доступ к гигабитному интернету и телевидению благодаря включенному ТВ-пакету «Prime». Подключение по акционным условиям позволяет пользоваться стабильным интернетом на скорости до 1 Гбит/с, а также просматривать множество телеканалов, любимые фильмы и мультфильмы в хорошем качестве. За эти услуги до конца весны абоненты будут платить всего 9 грн. в месяц.

Кроме того, деньги, полученные провайдером за каждое подключение тарифа « Чудо ГИГ﻿», будут перечислены в фонд «Голоса детей». Эти средства волонтеры используют для помощи детям, пострадавшим от войны, в частности, приобретут и передадут им учебные планшеты и вещи первой необходимости. Таким образом, вы можете сделать ценный подарок не только себе, но и другим.

Почему следует подключить акционный интернет-тариф от Сети Ланет

Воспользовавшись выгодным акционным предложением, за символическую стоимость абоненты получат:

надежный интернет без перебоев со стабильно высокой скоростью, работающий без света;

качественное кабельное и интернет-ТВ с лучшими украинскими и зарубежными телеканалами;

возможность заказать дополнительные услуги или устройства по выгодным ценам (настройка роутера, дополнительный статический IP-адрес, настройка IPTV Android, доставка оборудования);

профессиональную техподдержку, работающую 24/7 и сервис высокого качества.

Для подключения услуги и получения подробной консультации обращайтесь за указанными контактами или переходите на сайт сети Ланет:

г. Киев, ул. Берестейский (Победы), 95

info@lanet.ua

(044) 500-03-03

www.lanet.ua