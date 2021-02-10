Новая функция защиты iPhone от краж ожидает нас в iOS 17.3 – время действовать!

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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД ВСЕ

На следующей неделе Apple выпустит обновление iOS 17.3, которое будет содержать новую функцию защиты устройств от краж. Об этом компания объявила в пресс-релизе.

По словам Apple, новая функция "Защита похищенного устройства" потребует биометрической аутентификации через Touch ID или Face ID для доступа к паролям, сохраненным на iPhone. Если злоумышленники изменят пароль iCloud или данные Face ID или Touch ID - эти изменения вступят в силу только через час.

Так Apple хочет обезопасить пользователей от распространенного мошенничества – похищение iPhone вместе с PIN-кодом в общественных местах и последующую блокировку владельцев. Ранее из-за этого многие теряли доступ к своим данным в iCloud.

Кроме этого, обновление iOS 17.3 даст возможность создавать совместные плейлисты в Apple Music – чтобы делиться любимой музыкой с друзьями. А еще появятся новые обои.

Итак, стоит подготовить свои iPhone к обновлению – ведь новая функция поможет лучше защитить ваши данные и устройства. Безопасность – превыше всего! А для особо нетерпеливых возможность установки беты-версии уже давно доступна в настройках обновлений.

Источник - Apple