Новая коллаборация Samsung из Pokémon: оригинальные чехлы с ярким дизайном

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Новая коллаборация

Samsung, южнокорейская компания, любит сотрудничество с разными брендами и уникальные дизайны. В этом году было множество интересных коллабораций. Одна из них – сотрудничество с франшизой Pokémon для создания тематических аксессуаров для гаджетов.

Чехлы Pokémon Eco-Friends с культовыми дизайнами Ultraball, Greatball и Masterball теперь доступны в Испании. Особенностью этих чехлов является совместимость с рядом моделей Samsung Galaxy Buds, включая Buds 2 Pro, Buds Pro, Buds 2, Buds Live и Buds FE.

Дизайн, вдохновленный любимым "Покеболом", отдает дань уважения легендарным видеоиграм и аниме о покемонах. Эти чехлы доступны в трех ярких цветах: синем, желтом и фиолетовом. Этот продукт не только привлекает внимание, но и экологически ответственным, поскольку изготовлен из переработанных материалов.

Эти чехлы для покеболов доступны в Испании по цене 39,91 евро и их можно приобрести на сайте бренда. Надеемся, чехлы с уникальным дизайном будут доступны и в других регионах.

Источник: samsung