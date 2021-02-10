Новая лазерная технология делает ремонт экрана OLED более доступным и устраняет зеленые линии в считанные секунды.

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Новая технология поможет экономить деньги

OLED-панели часто встречаются в продуктах высокого класса из-за их превосходного качества изображения, бесконечной контрастности, высокой яркости и других преимуществ. Однако OLED также имеет некоторые недостатки, такие как высокая стоимость и хрупкость.

Об этих недостатках хорошо знают владельцы смартфонов, которым выставляют счет за ремонт дисплея чуть ли не в половину стоимости смартфона. К счастью, технологии не стоят на месте. Недавно появилась лазерная машина, которая может исправлять зеленые линии на дисплеях OLED без необходимости замены деталей.

Эти линии на OLED-экранах могут быть вызваны сломанными или неровными дорожками внутри панели, повреждением воды или падений, или слабым или поврежденным соединением дисплея. Если на экране OLED видны зеленые линии, попробуйте перезагрузить телефон.

Однако, вам может понадобиться отнести его в мастерскую для диагностики и ремонта экрана. И этот ремонт обычно приводит к замене экрана и большим затратам.

Ребята из YouTube-канала Stranger Parts недавно представили нам очень интересное устройство. Лазерная машина работает, восстанавливая поврежденные внутренние дорожки OLED. Эти дорожки несут электрические сигналы по экрану. Когда они сломаны, пользователи часто замечают видимые линии на экране.

Лазерная машина воспроизводит поврежденные дорожки внутри OLED-панели так же, как они были первоначально сделаны на заводе. Процесс обновления занимает всего несколько секунд, и зеленая линия исчезает мгновенно.

Лучше всего то, что экран не нужно разбирать или даже выключать при ремонте. Конечно, это не значит, что ремонт легок. Эксперт еще должен найти место неисправности, вызывающей зеленую линию на OLED, а затем исправить ее с помощью лазера от машины.

Впоследствии цена такого ремонта будет значительно меньше, чем замена дисплея, но даже если первое время она будет одинакова, безоговорочный плюс такой процедуры – это сохранение влагозащиты и целостности смартфона. Также не нужно забывать об инициативах того же Евросоюза по экологии и ремонтопригодности гаджетов.

Скорее всего, подобные инициативы будут спонсироваться и продвигаться в массы, а массовость означает снижение цены.

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Источник: gizmochina