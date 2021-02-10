Новая неразбериха с обновлениями Xiaomi: что они творят?

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Где хоть какая-то стабильность?

Xiaomi, известная компания, "славящаяся" своим нестабильным программным обеспечением, создала очередную путаницу. Недавно компания приобрела Redmi Note 9 Pro из списка Xiaomi EOS, хотя не так давно они туда их добавили.

Xiaomi постоянно обновляет свой список смартфонов, и их путаница просто поражает. Подключение и быстрое удаление из списка смартфона Xiaomi EOS подчеркивает, насколько сильна в них путаница среди девайсов. Список Xiaomi EOS (End of Support) – это платформа, на которой компания определяет сроки поддержки для определенных моделей. Телефоны, добавленные в список, обычно не получают новых патчей безопасности и обновления.

И здесь смартфон по списку Redmi Note 9 Pro резко удаляется и получает новый патч безопасности. Неопределенность относительно того, как и почему Xiaomi изменила свои предыдущие обязательства, стала причиной для дискуссий. Причины этого инцидента все еще не известны. Можно предположить, что в смартфоне найдена критическая дыра в безопасности.

Отрасль технологий быстро развивается и срок поддержки в бюджетных смартфонах сильно ограничен. Наша команда считает, что такой подход безответственен, и компании нужно тщательнее подходить к таким действиям.



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Источник: xiaomiui