Новая Google Camera для большого количества Android-смартфонов: как установить

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Разработчики уверяют о совместимости с большим количеством моделей на Android 10 и выше

Аппараты Pixel всегда хвалят за камеру и софт от Google, который вытягивает снимки до чего-то очень и очень достойного. Те, кто опробовал его в действии, как правило, хвалят за тонко и грамотно настроенные алгоритмы. Поэтому неудивительно, что многие поклонники мобильной фотографии не прочь установить на свои устройства приложение Google Camera, которое позволит повысить качество фоточек.

Тут на помощь приходят энтузиасты-разработчики, портирующие GCam на различные смартфоны. Своими достижениями в этом известна команда BSG, которая не так давно выпустила мод GCam 8.4.600. Разработчики заявляют, что мод универсальный и совместим с большим количеством устройств. В частности, GCam 8.4.600 был успешно протестирован на nePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro/7T Pro, OnePlus 8 Pro/8T, Samsung Galaxy S20 Ultra, Poco X2/X3/X3 Pro, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone, OnePlus 9/9 Pro/9R/9RT, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, серия Redmi Note 11, Realme 8 и других моделях.

Заявлено, что мод доступен для многих Android - смартфонов. Но есть ряд ограничений, в частности, необходима поддержка camera2 API (можно загрузить Camera 2 API checker из Play Store). Кроме того, важно, чтобы на смартфоне был установлен Android 10 и более новые версии зеленого робота. Скачать же GCam 8.4.600 можно, перейдя по этой ссылке.

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Источник: gizchina