Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новая Google Camera для большого количества Android-смартфонов: как установить

Новая Google Camera для большого количества Android-смартфонов: как установить

25.04.2022 20026 6

Разработчики уверяют о совместимости с большим количеством моделей на Android 10 и выше

Аппараты Pixel всегда хвалят за камеру и софт от Google, который вытягивает снимки до чего-то очень и очень достойного. Те, кто опробовал его в действии, как правило, хвалят за тонко и грамотно настроенные алгоритмы. Поэтому неудивительно, что многие поклонники мобильной фотографии не прочь установить на свои устройства приложение Google Camera, которое позволит повысить качество фоточек.

 

Новая Google Camera для большого количества Android-смартфонов: как установить – фото 1

 

Тут на помощь приходят энтузиасты-разработчики, портирующие GCam на различные смартфоны. Своими достижениями в этом известна команда BSG, которая не так давно выпустила мод GCam 8.4.600. Разработчики заявляют, что мод универсальный и совместим с большим количеством устройств. В частности, GCam 8.4.600 был успешно протестирован на nePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro/7T Pro, OnePlus 8 Pro/8T, Samsung Galaxy S20 Ultra, Poco X2/X3/X3 Pro, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone, OnePlus 9/9 Pro/9R/9RT, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, серия Redmi Note 11, Realme 8 и других моделях.

 

Заявлено, что мод доступен для многих Android - смартфонов. Но есть ряд ограничений, в частности, необходима поддержка camera2 API (можно загрузить Camera 2 API checker из Play Store). Кроме того, важно, чтобы на смартфоне был установлен Android 10 и более новые версии зеленого робота. Скачать же GCam 8.4.600 можно, перейдя по этой ссылке.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: gizchina

Google Camera GCam 8.4.600
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.04.2022

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
 
Максим 0
Кто нибудь подскажет как эту чудо стерку активировать?(типо убирает объекты лишние с фотки)
25.04.2022 16:10
Ответить
Женё Женька 1
Сколько раз по твоей новости переходил по ссылке и ни разу эта Гугл камера не заработала
25.04.2022 15:29
Ответить
Пользователь 0
На Honor 20 будет работать?
25.04.2022 14:33
Ответить
Дмитрий 3
То есть мод будет работать как надо и без конфигов?
25.04.2022 12:18
Ответить
Максим Т 1
И какой ответ ты ждешь? Как они могут проверить все смартфоны, чтобы уверенно утверждать, что проблем не будет?
25.04.2022 13:14
Ответить
КS 1
Не знаю как у кого проверил на своих 3хл и 4хл, всё отлично работает
25.04.2022 14:08
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новая Google Camera для большого количества Android-смартфонов: как установить