Новые Apple AirPods будут заряжаться от USB-C – Марк Гурман

16

ИНФОРМАЦИИ НЕМНОГО, но презентация уже скоро

Новое поколение AirPods представят на презентации Apple 12 сентября. По словам Марка Гурмана, это будет первый выпуск AirPods с зарядным кейсом, оснащенным USB-C вместо порта Lightning.



Неизвестно, речь идет о стандартных AirPods или AirPods Pro, но обе модели имеет смысл обновить, чтобы они не нуждались в другом зарядном устройстве или кабеле. Скрытые отсылки на уровне микрокода AirPods USB-C и нового зарядного футляра были обнаружены в iOS 16.4 еще в марте. Модель AirPods Pro ожидаемо может вийті несколько позже сентябрьской презентации.



Почти наверняка можно сказать, что AirPods будут обновлены – последний раз это произошло в 2021 году. Актуальные AirPods Pro вышли почти год назад. Неизвестно, получат ли наушники какое-либо обновление кроме нового разъема.



Ожидается также обновление других аксессуаров Apple: AirPods Max, аккумулятора MagSafe, Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad. Все они могут потребовать совместимости с USB-C. Но относительно даты их релиза информации нет.

Источник: MacRumors