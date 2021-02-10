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Новые Apple Watch Ultra станут легче благодаря удивительной технологии изготовления деталей

25.07.2023 102 0

Новое применение технологии 3D печати

Компания Apple планирует в этом году выпустить вторую версию часов Apple Watch Ultra. Кардинальных изменений в концепции устройства не ожидается, но есть истоки, свидетельствующие о несколько странных решениях при сборке будущих флагманских часов.

 

Они станут легче благодаря использованию деталей напечатанных на 3D принтере! В чем секрет такого производства и почему их нельзя изготовить традиционным путем, пока непонятно, возможно таким образом они будут не сплошные, а пористые и это позволит снизить вес.

 

Новые Apple Watch Ultra станут легче благодаря удивительной технологии изготовления деталей – фото 1

 

За счет этого новшества обещают установить аккумулятор большей емкости. Применительно к процессору данных пока нет, учитывая жадность компании можно предположить, что поставят в прошлом году, потому что его в принципе достаточно для всех нужд.

 

Вероятная дата релиза Apple Watch Ultra 2 – это вместе с iPhone 15 этой осенью. Хотя еще не известна судьба iPhone 15 Ultra, возможно его покажут позже основной презентации, и часы с похожим названием анонсируют вместе с ними.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 25.07.2023
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Новые Apple Watch Ultra станут легче благодаря удивительной технологии изготовления деталей