Новые MacBook Pro на 14 и 16 дюймов - неожиданный поворот с чипсетом, более высокая яркость, цена.

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Новые Macbook

Компания Apple анонсировала обновленные версии 14 и 16-дюймовых MacBook Pro, которые будут работать на новых чипах M3 от Apple.

Новые модели доступны в трех конфигурациях: базовая с чипом M3, продвинутая с M3 Pro и топовая с M3 Max. Максимальное количество ОЗУ может достигать 128 ГБ для модели с M3 Max.

Что самое удивительное, MacBook Pro 13 больше нет в продаже, зато теперь доступна опция на 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3. Если же брать на 16 дюймов, то в нем такой опции нет – надо брать по крайней мере M3 Pro, опции с базовым M3 в таком варианте нет.

Новые чипы значительно повысили производительность MacBook Pro - по словам Apple, M3 Pro на 20% быстрее предыдущего M2 Pro, а M3 Max в 2 раза превосходит M2 Max. Подробно об Apple M3 у нас есть отдельная статья, советуем прочесть. Время автономной работы достигает 22 часов.

Дисплеи получили поддержку яркости до 1600 нит в режиме HDR и 600 нит в обычном режиме. Также добавлен новый космически черный цвет Space Black.

MacBook Pro на 14 дюймов начинается с $1599, а 16-дюймовая модель – с $2499. Предзаказ в США открыт уже сейчас. Поставки ожидаются на следующую неделю. Кстати, MacBook Pro 13 больше в продаже нет. Но, надеемся, что когда-нибудь такую конфигурацию вернут.

Так что очень трудно что-то сказать в выводе, поскольку если вы хейтер Apple, то и этот аппарат вам не понравится, однако если вы фанат яблочной компании – вам апдейт понравится, так что ловите лайвхак: сейчас лучшее время чтобы взять MacBook Pro на M1 Pro или M1 Max, даже если вы хейтер Apple, просто попробуйте.

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Источник - apple