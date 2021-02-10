Новые Samsung серии S24 могут быть представлены раньше обычного, 17 января, из-за успеха iPhone 15

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Новинка от Samsung уже совсем скоро!

Очевидно, что iPhone 15 продается очень хорошо, а внедрение новых фишек и мощного процессора, способного запускать ААА-игры, очень смущает компанию Samsung.

По слухам, серия Galaxy S24 будет анонсирована 17 января 2024 г. в Сан-Франциско, США. Об этом сообщило южнокорейское издание SBS Biz. Похоже, решение уже окончательно принято, и сейчас идет подготовка к запуску.

Также недавняя утечка от Ice Universe утверждает, что Galaxy S24 поступил в производство в конце октября и будет представлен внутри или конце января.

В зависимости от рынка, Galaxy S24, скорее всего, будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400. Все модели, или по крайней мере Galaxy S24 Ultra, могут иметь титановые боковины. Телефоны, очевидно, будут иметь в основном тот же дизайн, что и их предшественники.

Источник: SBS Biz