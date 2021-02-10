Новинка! Xiaomi 13T Pro – флагман с дисплеем 144 Гц, процессором MediaTek 8200-Ultra и камерами от Leica всего за 22 402
Новинка от Xioami уже налицо!
Давно ли вы мечтали топовую новинку с крутым современным дизайном? И вот недавно был представлен флагманский смартфон Xiaomi 13T Pro, который вас точно удивит своими возможностями.
Смартфон получил 6.67-дюймовый 1.5K AMOLED дисплей с частотой обновления в 144 Гц. Пиковая яркость целых 2600 нит – это один из самых высоких показателей, который обеспечивает комфортное пользование даже в яркую солнечную погоду. Дисплей просто отличный, рамки минимальны.
Процессор здесь тоже один из самых лучших на рынке MediaTek 8200-Ultra. Производитель указывает не только на отличную производительность и отсутствие тротлинга, но и минимальный нагрев по сравнению с конкурентами.
Телефон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также батарею в 5000 мАч и быструю зарядку 120 Вт, способную зарядить смартфон от 0 до 100% всего 19 мин.
Наибольшей ставкой Xiaomi в этом смартфоне является камера от Leica, и она здесь замечательная. Модуль камер состоит из трех сенсоров: 50МП+50МП+12МП.
Xiaomi обещает 4 года обновления Android и 5 лет аппаратной поддержки.
Данный смартфон можно приобрести по ссылке ниже:
Xiaomi 13T Pro 12/256 GB – 22 402 грн.
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