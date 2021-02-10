Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новинка! Xiaomi 13T Pro – флагман с дисплеем 144 Гц, процессором MediaTek 8200-Ultra и камерами от Leica всего за 22 402

Новинка! Xiaomi 13T Pro – флагман с дисплеем 144 Гц, процессором MediaTek 8200-Ultra и камерами от Leica всего за 22 402

27.09.2023 138 0

Новинка от Xioami уже налицо!

Давно ли вы мечтали топовую новинку с крутым современным дизайном? И вот недавно был представлен флагманский смартфон Xiaomi 13T Pro, который вас точно удивит своими возможностями.

 

xiaomi

 

Смартфон получил 6.67-дюймовый 1.5K AMOLED дисплей с частотой обновления в 144 Гц. Пиковая яркость целых 2600 нит – это один из самых высоких показателей, который обеспечивает комфортное пользование даже в яркую солнечную погоду. Дисплей просто отличный, рамки минимальны.

 

xiaomi

 

Процессор здесь тоже один из самых лучших на рынке MediaTek 8200-Ultra. Производитель указывает не только на отличную производительность и отсутствие тротлинга, но и минимальный нагрев по сравнению с конкурентами.

 

Телефон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также батарею в 5000 мАч и быструю зарядку 120 Вт, способную зарядить смартфон от 0 до 100% всего 19 мин.

 

xiaomi

 

Наибольшей ставкой Xiaomi в этом смартфоне является камера от Leica, и она здесь замечательная. Модуль камер состоит из трех сенсоров: 50МП+50МП+12МП.

 

xiaomi

 

Xiaomi обещает 4 года обновления Android и 5 лет аппаратной поддержки.

 

Данный смартфон можно приобрести по ссылке ниже:

 

Xiaomi 13T Pro 12/256 GB – 22 402 грн.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки Aliexpress

 

Читайте также: Google исполнилось 25 лет! От маленького поисковика до мирового техногиганта

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 27.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новинка! Xiaomi 13T Pro – флагман с дисплеем 144 Гц, процессором MediaTek 8200-Ultra и камерами от Leica всего за 22 402