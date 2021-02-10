Новый Blackview BL8000 – Samsung GN5, 24 Гб ОЗУ и 512 гб UFS 3.1, два экрана и всего за $200

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ДВА ЭКРАНА

Известный производитель защищенных смартфонов Blackview официально анонсировал свой новый смартфон с двумя экранами – модель BL8000. Он выйдет 17 января и обойдется всего в $200.

Второй квадратный дисплей будет отображать уведомление, погоду, позволит делать селфи основной 50-мегапиксельной камерой с сенсором Samsung GN5 – уровень младших флагманов Samsung. Широкоугольная камера – 8 Мп, фронтальная – 16 Мп.

Основной экран 6,78" с разрешением FullHD и частотой обновления 120 Гц. Смартфон на базе Dimensity 7050 (приблизительный уровень Snapdragon 860 или Snapdragon 778G), 24 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти UFS 301. .

BL8000 усилен резиновыми углами и алюминиевым каркасом, имеет стандарты IP68/IP69K и MIL-STD 810H. Выдерживает температуру от -40 до +80°C, экран реагирует в перчатках. Работает на Android 13 и DokeOS 4.0. Батарея 8800 мАч с быстрым зарядом – 50% набирает всего за 38 минут.

Радует, что бренд просмотрел «политику» развития защищенных смартфонов устанавливая все больше фишек от обычных смартфонов – мощный процессор за такие средства, UFS 3.1 память и тп – да еще и с военными стандартами защиты. Если смартфон вас заинтересовал – рекомендуем добавить в корзину его уже сейчас – а 17 января оплатить по лучшей цене!

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