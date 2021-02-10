Новый графический процессор Arm Immortalis G720 совершит революцию в мобильных играх

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НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР ARM IMMORTALIS G720 СДЕЛАЕТ РЕВОЛЮЦИЮ В МОБИЛЬНЫХ ИГРАХ

Arm, известная технологическая компания, недавно анонсировала свою новую линейку вычислительных решений на 2023 год. Она включает в себя передовые процессоры Cortex-X4, A720 и A520, а также пятое поколение графических процессоров, включая Immortalis G720, Mali G720 и Mali G620.

Эти графические процессоры прошли значительные улучшения и оптимизации, в частности, Immortalis G720 выделяется как самая впечатляющая версия GPU Arm на сегодняшний день, с уникальными улучшениями производительности и эффективности.

Immortalis G720 способен предоставить графику, конкурирующую со стационарными компьютерами. Основной особенностью Immortalis G720 является революционная технология DVS (Deferred Vertex Shader).

Этот новаторский подход решает проблемы доступа к памяти и использование пропускной способности, что приводит к заметной экономии энергии и значительному повышению кадровой частоты.

Эксперты Arm считают, что около трети энергии, израсходованной во время высокопроизводительных игр, идет на доступ к памяти. Однако благодаря внедрению технологии DVS использование пропускной способности может быть уменьшено на 40%.

Это значительно превосходит предыдущую версию Immortalis G715. Immortalis G720 дает впечатляющее повышение производительности на ватт в 15%, а также аналогичное повышение максимальной производительности и средней кадровой частоты на 15%.

С практической точки зрения, это означает, что мобильные платформы теперь способны обеспечить увлекательный игровой опыт, не уступающий графике на уровне стационарных ПК. Реалистичное освещение в режиме реального времени, проекторы, глубина резкости и пространственная окклюзия теперь доступны, превращая мобильные игры в чрезвычайно реалистичные и увлекательные впечатления.

Было также объявлено, что Unreal Engine 5, рендерер для настольных компьютеров, будет доступен для Android позже в этом году, что еще больше революционизирует возможности мобильных игровых устройств.

Помимо технологии DVS, Immortalis G720 имеет несколько других впечатляющих функций. Они включают аппаратную поддержку лучевой трассировки, затенения с переменной скоростью и модуль 2x MSAA, обеспечивающие плавную адаптацию к разным игровым сценариям и улучшенную реалистичность, обеспечивающие более плавный геймплей и продленное время автономной работы.

Immortalis G720 может иметь до 16 ядер, тогда как Mali G720 предлагает варианты от 6 до 9 ядер (в зависимости от поддержки лучевой трассировки), а Mali G620 имеет до 5 ядер. Это разнообразие вариантов позволяет выбрать соответствующий GPU в соответствии с вашими потребностями.

В целом новая линейка вычислительных решений от Arm, в частности Immortalis G720 и Mali G720, представляет значительный прорыв в графических возможностях мобильных устройств. Она позволяет придать впечатляющую графику, конкурируя со стационарными компьютерами и повышает производительность и реалистичность мобильных игровых опытов.

Внедрение технологии DVS и сотрудничество с Unreal Engine 5 усиливают этот прорыв, делая мобильные игры еще более увлекательными и реалистичными.

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Источник:﻿gizmochina