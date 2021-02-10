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Новый iPad Pro избавится от самой большой проблемы во фронтальной камере и Face ID

29.01.2024 84 0

УДОБНЕЕ РАСПОЗНАНИЕ ЛИЦА

В коде iOS 17.4 была найдена ссылка на будущую модель iPad с камерой Face ID, расположенной в ландшафтной ориентации.

Новый iPad Pro избавится от самой большой проблемы во фронтальной камере и Face ID – фото 1

Сейчас на всех iPad Pro камера TrueDepth, которая используется для Face ID, находится со стороны, словно это смартфон. Это создает неудобства при видеовызовах, ведь камера оказывается сверху только в портретном режиме.

Новая модель iPad будет иметь камеру Face ID сверху именно в горизонтальном положении. Это значительно улучшит распознавание лица при использовании планшета в горизонтальном положении, например Magic Keyboard.

Новый iPad Pro избавится от самой большой проблемы во фронтальной камере и Face ID – фото 2

Помимо кода iOS 17.4, новый дизайн iPad Pro указывают и слухи о работе Apple над обновленными аксессуарами. Также ожидается поддержка MagSafe, экран OLED и больше памяти. Еще бы сделали открытую систему как на MacBook, цены бы не было.

Источник – macrumors

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 29.01.2024
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Новый iPad Pro избавится от самой большой проблемы во фронтальной камере и Face ID