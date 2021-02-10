Новый Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46мм за 4999 грн! Оптимальные смартчасы в Украине.

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Привет! В последнее время наш ассортимент активно пополняется не только крутыми смартфонами. Приехало несколько из гаджетов, а именно топовые смартчасы от Samsung. Можно купить Galaxy Watch 4 Classic по рекордно низкой цене 4999 грн . Напомним, что стандартная стоимость составляла 6999 грн.

Super AMOLED, корпус из стали, WearOS – главные фишки Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Устройство оснащено 1.4-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением 450 x 450 пикселей. Яркость достигает 1000 нит, частота обновления на уровне 60 Гц. Габариты корпуса составляют 45,5 x 45,5 x 11 мм с весом 52 грамма. Диаметр – 46 мм.

Часы выполнены из стали, экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass DX. Соответствует международному стандарту MIL-STD-810G. Влагозащита IP68 подразумевает погружение на глубину до 50 метров. Есть вращающаяся безель.

Из крутых функций Samsung Galaxy Watch 4 Classic заявлен мониторинг артериального давления и ЭКГ. Можно измерять пульс, SpO2 и VO2 max. Большое количество спортивных режимов с измерением расстояния, пройденных шагов и сожженных калорий.

Объем оперативной памяти Galaxy Watch 4 Classic 46 мм – 1.5 ГБ. Постоянный накопитель на 16 ГБ. Смартчас работает под управлением 5-нанометрового процессора Exynos W920 с тактовой частотой 1.18 ГГц. Роль графического чипа исполняет Mali-G68.

Встроенные динамики и микрофон позволяют принимать звонки и общаться с собеседниками. В качестве операционной системы используют Wear OS с фирменной One UI Watch 3.5.

Через Google Play можно устанавливать полезные приложения, например Spotify или WhatsApp. Поддерживаются навигационные системы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Из датчиков – акселерометр, барометр, компас и гироскоп. Вибромотор линейный.

Аккумулятор Samsung Galaxy Watch 4 Classic на 361 мАч. Получаем до 3 дней работы при умеренном использовании. Беспроводная зарядка со стандартом Qi. Идет в комплекте.

К покупке предлагаем версию Open Box . Ее особенности:

Доступная цена;

смартчасы не были в использовании;

коробка распакованная;

идеальное косметическое состояние.

Единственный нюанс, который для многих совершенно не важен – на упаковке есть небольшие царапины.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic – идеальное приобретение для тех, кто ищет функциональные смарт-часы в премиальном дизайне. Благодаря умеренным размерам подходит на мужскую и женскую руку. Черный цвет классический и универсальный.

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Samsung Galaxy Watch4

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