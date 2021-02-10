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Новый складной смартфон Nubia Flip 5G появился в базе данных IMEI

20.12.2023 103 0

Компания Nubia способна удивлять...  ﻿

Nubia уже успела удивить нас своей новинкой Nubia Z60 Ultra, но недавно стало известно, что компания готовится к выходу еще одного прорывного устройства – Nubia Flip 5G. Ожидается, что Nubia Flip 5G будет складываться горизонтально, как Samsung Galaxy Z Flip 5.

 

nubia

 

Издание GSMChina обнаружило название Nubia Flip 5G и связанный с ним номер модели NX724J в базе данных IMEI GSMA. Хотя это подтверждает существование первого гибкого телефона Nubia в стиле флип, в нем ничего не сказано о его технических характеристиках, но ввиду того, что компания никогда не жалеет технологии, можем предположить, что смартфон будет оснащен Snapdragon 8 Gen3. Также нет конкретной информации о сроках запуска Nubia Flip 5G. Остается неизвестным, будет ли он оснащен камерой под дисплеем, как в недавних флагманах компании.

 

Если отчет верен, ожидать такой смартфон мы можем уже в 2024 году.

 

Источник: gsmchina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 20.12.2023
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Новый складной смартфон Nubia Flip 5G появился в базе данных IMEI