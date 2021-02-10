Nubia Z60 Ultra дебютировал на глобальном рынке по цене от $599: подэкранная камера, Snapdragon 8 Gen3, встроенный ШИ

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Футуристический дизайн и супер возможности!

Компания Nubia, известная своими геймерскими смартфонами, представила новое устройство, направленное на конкурирование с ведущими флагманами – Nubia Z60 Ultra. Целью этого устройства является переосмысление опыта пользования смартфоном, но сможет ли оно нас поразить?

Nubia Z60 Ultra имеет металлическую прямоугольную рамку и модуль задней камеры с уникальным изоморфным космическим дизайном. Смартфон доступен в трех цветах: Star Collection, Galaxy и Starburst. И да, они великолепны и главное – необычны.

На передней панели находится 6,8-дюймовый полноформатный экран пятого поколения Under Display Camera (UDC) с технологией AMOLED производства BOE. Разрешение экрана составляет 2480×1116, а плотность пикселей 400ppi. Пиковая яркость хотя и не топовая, но тоже приличная – 1500 нит.

Наибольшую ставку изготовитель делает на камеры и фотовозможности устройства. На задней панели устройства установлена система съемки NeoVision – оптическая тройная основная камера высокого разрешения. Широкоугольный объектив использует 50-Мп 1/1,55-дюймовый сенсор OmniVision OV50K, основная камера – 50-Мп 1/1,49-дюймовый сенсор Sony IMX800, а перископный телеобъектив использует 64-Мп 1/2 сенсор OmniVision OV64B. Все три камеры поддерживают оптическую стабилизацию изображения (OIS), съемку видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду и интегрируют модели с искусственным интеллектом для улучшения качества фотосъемки.

Фирменной фишкой смартфонов от Nubia уже стала подэкранная фронтальная камера, так производитель пытается сделать незабываемый опыт использования без всяких вырезов. Для решения проблем, связанных с технологией скрытой камеры, в Nubia Z60 Ultra реализован алгоритм духовной прозрачности передней камеры 5.0, усиленный AI Deep Sense Engine. Этот интеллектуальный алгоритм улучшает изображение с передней камеры, распознавая сцены съемки.

Относительно мощности, здесь все просто: производительный объединил лучший процессор конца 2023 года Snapdragon 8 Gen3 с оперативной топовой памятью LPDDR5X и флэш-памяти UFS 4.0. Смартфон сверхмощный и в сущности является стильной версией недавно представленного на глобальный рынок Red Magic 9 Pro. Устройство работает на системе MyOS 14 с большой речевой моделью с 7 миллиардами параметров.

Не пожалел производитель и емкий аккумулятор на 6000 мАч, хотя проводная зарядка всего 80 Вт, когда другие производители ставят уже 120 Вт. Устройство также имеет влагозащиту по стандарту IP68.

Для глобального рынка, если брать цены с официального сайта , цена начинается от $599 за версию 8/256 GB, топовая версия вам обойдется в $779 (16/512 GB). Сейчас смартфон доступен по предварительному заказу.

Смартфон удался действительно очень крутым, у него есть много фишек, таких как подэкранная камера, футуристический и стильный дизайн, который отличает его от других, необычные камеры, встроенный ИИ и многое другое. По первым впечатлениям, устройство оказалось действительно крутым.

Источник: sparrowsnews