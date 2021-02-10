Новая утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra – никакого amaizing

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На этот раз никаких сенсаций

Известный инсайдер Yogesh Brar раскрыл некоторые характеристики флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. Подборка параметров не метит никакой интриги – обновление вполне предсказуемо.



Samsung возвращается к традиции: Galaxy S24 Ultra получат два варианта – на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Да, с высокой вероятностью европейский рынок вновь получит Exynos.



Существенным апгрейдом камеры S24 будет телеобъектив на 50 МП. Вот все характеристики: 200 МП + 12 МП (ультраширококоутный) + 50 МП (телеобъектив) + 10 МП (перископический объектив).



Раньше ходили слухи о повышенной скорости зарядки Samsung Galaxy S24 Ultra, но новая утечка отрицает их. Максимальная мощность останется такой же – 45 Вт. Батарея получит емкость 5000 мА*ч.

Утечка не содержит никаких данных о дисплее – он действительно может существенно обновиться.

Источник: Phone Arena