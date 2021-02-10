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Новая утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra – никакого amaizing

16.08.2023 107 2

На этот раз никаких сенсаций

 

Известный инсайдер Yogesh Brar раскрыл некоторые характеристики флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. Подборка параметров не метит никакой интриги – обновление вполне предсказуемо.


Samsung возвращается к традиции: Galaxy S24 Ultra получат два варианта – на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Да, с высокой вероятностью европейский рынок вновь получит Exynos.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra


Существенным апгрейдом камеры S24 будет телеобъектив на 50 МП. Вот все характеристики: 200 МП + 12 МП (ультраширококоутный) + 50 МП (телеобъектив) + 10 МП (перископический объектив).


Раньше ходили слухи о повышенной скорости зарядки Samsung Galaxy S24 Ultra, но новая утечка отрицает их. Максимальная мощность останется такой же – 45 Вт. Батарея получит емкость 5000 мА*ч.

 

Утечка не содержит никаких данных о дисплее – он действительно может существенно обновиться.

 

Источник: Phone Arena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 16.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Lilia 0
жалко що новий акумулятор S24 відмінили
16.08.2023 20:47
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Воїн 0
Здається оновлення до Galaxy S24 Ultra буде прохідним
16.08.2023 20:46
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Новая утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra – никакого amaizing