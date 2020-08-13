Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце

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Xiaomi уже давно доказали, что умеют не только производить свою продукцию так, чтобы почти всегда попадать под то самое описание «топ за свои деньги». Китайская компания известна также невероятной проницательностью в вопросе поиска перспективных проектов. Одним из стартапов, в который Xiaomi в свое время успела вложиться, является любимая многими Amazfit.





Кроме мегауспешных Bip, Amazfit также стала известна за свои GTR и GTS. Обе модели были представлены около года назад, и, по старой китайской традиции, компания уже планирует сделать их обновление. Причем, по слухам, случиться это может в ближайшее время.

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Пользователи техно-форума Geekdoing нашли ссылки на Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 в исходных кодах прошивок. По их данным, второе поколение GTR имеет кодовое название «Lisbon», а GTS 2 – «Newton». Интересно, что также было найдено упоминание о третьем устройстве под названием «Tokyo». Скорее всего, им является Amazfit Neo.

Более подробную информацию можно найти в исходном коде приложения Amazfit. Этим занялось другое издание, Xiaomiadictos. Изучив недра приложения, они узнали, что Amazfit GTS 2 похвастается круглым циферблатом, что будет его сильно отличать от дизайна первого поколения – тот был квадратным.

Первое поколение GTS

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К другим функциям относятся поддержка голосовых помощников XiaoAI и Alexa и чип NFC. Об Amazfit GTR 2 нет никаких подробностей, но он также должен иметь AMOLED-дисплей, как и его предшественник. Об Amazfit Neo в Сети пока нет информации.

Более "официальные" GTR

Источник: Gizchina