Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце

Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце

13.08.2020 632 0

Xiaomi уже давно доказали, что умеют не только производить свою продукцию так, чтобы почти всегда попадать под то самое описание «топ за свои деньги». Китайская компания известна также невероятной проницательностью в вопросе поиска перспективных проектов. Одним из стартапов, в который Xiaomi в свое время успела вложиться, является любимая многими Amazfit.

 

Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце – фото 1

 

Кроме мегауспешных Bip, Amazfit также стала известна за свои GTR и GTS. Обе модели были представлены около года назад, и, по старой китайской традиции, компания уже планирует сделать их обновление. Причем, по слухам, случиться это может в ближайшее время.

 

Читать также: Amazfit Bip S Lite: недорогие смарт-часы с хорошим экраном и отличной автономностью﻿

 

Пользователи техно-форума Geekdoing нашли ссылки на Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 в исходных кодах прошивок. По их данным, второе поколение GTR имеет кодовое название «Lisbon», а GTS 2 – «Newton». Интересно, что также было найдено упоминание о третьем устройстве под названием «Tokyo». Скорее всего, им является Amazfit Neo.

 

Более подробную информацию можно найти в исходном коде приложения Amazfit. Этим занялось другое издание, Xiaomiadictos. Изучив недра приложения, они узнали, что Amazfit GTS 2 похвастается круглым циферблатом, что будет его сильно отличать от дизайна первого поколения – тот был квадратным.  

 

Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце – фото 2

 

Первое поколение GTS

 

Читать также: Представлены смарт-часы Amazfit GTS: доступная альтернатива Apple Watch﻿

 

К другим функциям относятся поддержка голосовых помощников XiaoAI и Alexa и чип NFC. Об Amazfit GTR 2 нет никаких подробностей, но он также должен иметь AMOLED-дисплей, как и его предшественник. Об Amazfit Neo в Сети пока нет информации.

 

Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце – фото 3

 

Более "официальные" GTR

Источник: Gizchina

Amazfit Xiaomi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Новые часы от Amazfit должны быть представлены уже в следующем месяце