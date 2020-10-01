Новые наушники Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro будут представлены 7 октября

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Вместе с новыми смартфонами Realme покажет и свежие Bluetooth-наушники Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro.

Компания Realme уже подтвердила, что 7 октября в Индии будет проведена крупная презентация, на которой производитель собирается показать несколько новых устройств, не относящихся к смартфонам.

К этим устройствам будут относиться наушники Realme Buds Wireless Pro и Realme Buds Air. Сегодня мы получили более подробную информацию об этих продуктах.

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В Realme Buds Wireless Pro встроены 13,6-миллиметровые драйверы, что на 21% больше, чем предыдущее поколение, добавлена поддержка Sony LDAC Hi-Res Audio и Bluetooth 5.0. В наушниках реализовано автоматическое соединение по технологии Google Fast Pair. Наушники оснащены функцией активного шумоподавления, которая поможет блокировать внешние шумы до 32 дБ. Также они обеспечивают задержку всего 119 мс.

Компания пообещала до 22 часов работы от батареи при выключенном шумоподавлении и до 16 часов при его использовании. Для наушников реализована поддержка быстрой зарядки, которая предлагает 100 минут воспроизведения после 5 минут зарядки.

Realme Buds Air Pro, в свою очередь, имеют немного отличающийся от текущих Buds Air дизайн. Новые наушники также имеют рабочую функцию активного шумоподавления и также еще меньшую задержку в 94 мс.

Оба устройства точно будут продаваться на территории Индии. Доступность в других странах пока неизвестна.

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Источник: 91Mobiles



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