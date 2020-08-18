Всего $5 просят за наушники Realme Buds Classic

105

Кому бюджетные наушники Realme Buds Classic на развес?

Сегодня в Индии компания Realme устроила анонс своих смартфонов С12 и С15. Кроме них были представлены наушники Realme Buds Classic, которые отличаются интересным дизайном, наличием больших драйверов с глубокими басами и низким ценником.

Наушники получили так называемый «половинный» дизайн и внутри них установлены 14,2-миллиметровые драйверы. Акцентировал внимание производитель и на том, что гарнитура обладает диафрагмой, выполненной из композитного материала, призванного обеспечить насыщенные высокие частоты и глубокий бас.

Читать также: Realme помогает развивать рынок бюджетной беспроводной зарядки

На проводе есть пульт дистанционного управления, состоящий из HD‑микрофона и кнопки для управления музыкой и вызовами. Предложили здесь и ремешок-органайзер, который обеспечит фиксацию кабеля во избежание его запутывания.

Доступны Realme Buds Classic в черном и белом цветах, а продажи гарнитуры в Индии стартуют 24 августа. Оценили наушники в $5,34.

Напомним, что Realme C15 — это 6,52-дюймовый смартфон на базе Helio G35. В его активе 3/4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 Гб, фронталка на 8 Мп, тройная тыльная камера 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. В Индии за него просят от $134.

Читать также: Вышел Realme C11: главный конкурент для Redmi 9C

Realme C12 стал лайт-версией C15 с тем же экраном, аппаратной платформой и аккумулятором. Но оперативной памяти тут только 3 Гб и встроенной 32 Гб, зарядка мощностью 10 Вт, селфи-камера на 5 Мп и в тыльной камере 8 Мп датчик заменен на 2 Мп. Оценили смартфон в Индии в $121.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: fonearena