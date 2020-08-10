Новые подробности о Huawei Mate 40

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Последние флагманские смартфоны Huawei были представлены в марте нынешнего года, и они вышли в рамках серии P40. Но уже не за горами анонс топовой линейки Huawei Mate 40, которую ждут с особым интересом. Будет любопытно посмотреть, что на этот раз компания придумает не только в разделе камер, но и аппаратной платформы. Kirin 1000 может на всех не хватить и, возможно, этому чипу будет найдена замена на версиях для глобального рынка.

Но это только слухи, как и последняя утечка, касающаяся характеристик Huawei Mate 40. На просторах сети была найдена информация, что эта модель предложит 8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб и чип Kirin 9000. Скорее всего, источник ошибся с нумерацией чипа.

Если верить авторитетному сетевому информатору Эвану Блассу, то Huawei Mate 40 получит предустановленную оболочку EMUI 10.x на базе Android 10, а вот Huawei Mate 40 Pro удостоится новой версии фирменного интерфейса EMUI 11 на основе Android 11.

По слухам, 5 сентября в рамках выставки IFA 2020 состоится презентация Kirin 1000, который имеет все шансы стать последним чипом Huawei, сошедшим с конвейера TSMC. А сами флагманы серии Mate 40 могут представить в сентябре в период с 10 по 12 сентября во время проведения Huawei Developer Conference 2020. Но на прилавках магазинов смартфоны могут появиться с большим опозданием.

Источник: gizchina