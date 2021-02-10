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Друзья, только что стартовала горячая распродажа на AliExpress со скидками до 70%. С огромной выгодой можно приобрести различные товары. Разумеется, мы держим фокус на электронику. Смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, фитнес-браслеты, наушники, роботы-пылесосы – все это продается сейчас с большими скидками.

Как применить промокоды на AliExpress при оформлении заказа

В отдельной новости мы заранее рассказывали, как подготовиться к распродаже. Нужно было выбрать понравившиеся товары, добавить их в корзину и собрать купоны. Сейчас же, когда распродажа стартовала, начинается второй, самый главный этап – оформление заказа. Теперь можно применять купоны и промокоды и оплачивать товары.

Специально для наших подписчиков мы подготовили еще несколько промокодов, которые позволят максимально сэкономить. Промокоды можно применять к товарам, расположенным на этой странице.

3androprice40 – скидка $3 от $40;

8androprice90 – скидка $8 от $90;

11androprice130 – скидка $11 от $130;

15androprice180 – скидка $15 от $180.

Применить промокод очень легко:

1. Для этого переходим в корзину, на страницу оформления заказа.

2. В разделе «Сумма заказа» есть специальная вкладка «Промокод». Копируем наш промокод и вставляем его в эту графу.

3. Кликаем «Применить».

4. Проверяем корректность введенной информации и жмем по красной кнопке «Оформить заказ».

Если не знаете, что купить на распродаже, переходите в наш Telegram-канал andro-price (Aliexpress). Как всегда, там мы публикуем самые сочные скидки. Удачной распродажи!