Новый Asus ROG Phone теперь и на видео

863

На видео засветился Asus ROG Phone с дополнительным дисплеем на тыльной стороне

Asus продолжает развивать линейку геймерских смартфонов, предлагая в них актуальную топовую начинку для максимально комфортного игрового опыта. Сейчас компания готовит к выходу Asus ROG Phone 4 или ROG Phone 5, который вновь станет воплощением максимальной игровой мощи. Вчера в сеть выложили снимок новинки, а теперь мы можем увидеть видео, где показали новое поколение игрового смартфона ROG Phone.

Визуально новинка одновременно похожа и непохожа на своего предшественника. Спереди установлен вытянутый дисплей с небольшими отступами на торцах. А вот тыльная панель выглядит поинтереснее. Исчез логотип компании и на его место пришел дополнительный экран, на который будет выводиться информация о вызовах и уведомлениях, а также специальные игровые эффекты.

Обращает на себя внимание красная кнопка на торце, предназначение которой неизвестно. Возможно, она будет отвечать за активацию игрового режима, разгоняющего работа смартфона на максимум. Ожидается, что новое поколение Asus ROG Phone предложит OLED-дисплей, платформу Snapdragon 888, аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 60 Вт или 65 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena