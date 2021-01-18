Ждем Asus ROG Phone 5? Первое фото новинки указывает на это

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Следующим игровым смартфоном Asus может быть ROG Phone 5 и дизайн будет от предшественников

В сети уже начали говорить о планах Asus обновить ROG Phone и даже предсказывают ранний релиз новинки в марте нынешнего года. Логично было предположить, что новое поколение игрового смартфона будет именоваться Asus ROG Phone 4, но последняя информация указывает на то, что нейминг могли изменить и не исключено, что всему виной суеверие.

Сетевой информатор Мукул Шарма опубликовал снимок, на котором изображен обновленный ROG Phone. Обращает на себя внимание то, что в дизайне прослеживается преемственность с предшественниками и компания не станет кардинально менять внешность. Также стоит обратить внимание на присутствие цифры 5 на тыльной стороне новинки, что можно трактовать, как то, что она будет именоваться Asus ROG Phone 5.

Пропуск цифры 4 в названии можно объяснить существующими суевериями в Азии. Все дело в том, что иероглиф, обозначающий четверку созвучен со словом смерть и ассоциируется с несчастьем. Поэтому целый ряд брендов предпочитают не использовать ее в нейминге своих устройств. Например, в свое время четверка была пропущена в нумерации флагманов OnePlus.

О самой новинке известно, что она должна базироваться на Snapdragon 888, предложит батарейку емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 60 или 65 Вт. В арсенале устройства будет OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и тройная тыльная камера.

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Источник: twitter