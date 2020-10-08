Новый бюджетник LG W31 появился в Google Play Console

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LG решил представить новый скучный бюджетник LG W31.

Страница LG W31 на Google Play Console﻿

В последнее время LG пытается активнее развивать свое портфолио: появляются то (относительно) неплохие субфлагманы, хоть и по завышенному ценнику, то странные, но цепляющие концептуальные устройства. Но компания понимает, что лучше всего должны продаваться бюджетники.

В прошлом году LG представила три смартфона линейки W: LG W10, LG W30 и LG W30 Pro. Судя по последним слухам, скоро к их числу может прибавиться новый LG W31 – его страница появилась в Google Play Console.

LG W30﻿

Из списка характеристик LG W31 на Google Play Console видно, что в нем установлен дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, размер дисплея на данный момент неизвестен. Благодаря изображению смартфона можно увидеть, что для фронтальной камеры в дисплее имеется вырез в виде капли. Учитывая бюджет устройства, скорее всего, это технология исполнения здесь - IPS.

LG W31 будет работать на базе MediaTek Helio P22, процессора начального уровня. Чипу будут помогать 4 Гб оперативной памяти. Варианты памяти также неизвестны. Прошивкой будет выступать собственный графический интерфейс компании, основанный на Android 10.

Учитывая, что смартфон появился в Google Play Console, скорее всего, компания покажет новинку в ближайшее время.

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Источник: GSMArena



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