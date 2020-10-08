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TikTok обошел Instagram в рейтинге самых популярных приложений у подростков

08.10.2020 687 2

Китайская социальная сеть TikTok стала вторым самым популярным приложением среди подростков США.

 

TikTok Instagram

 

Благодаря появлению TikTok в медиаполе люди снова активно заговорили о значительном влиянии различных соцсетей на умы подростков. Более того в последнее время приложения соцсетей набирают значительную популярность. Особенно это заметно в США, где пользователи наиболее активны.

 

Согласно новым исследованиям, TikTok недавно опередил Instagram и стал вторым по популярности приложением для американских подростков в сегменте социальных сетей.

 

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По данным компании Piper Sandler, китайское приложение в настоящее время по популярности среди американских подростков уступает только Snapchat. Согласно отчету, 34% подростков назвали Snapchat своим любимым социальным приложением, а 29% выбрали TikTok. За Snapchat и TikTok стоит Instagram от Facebook. Только 25% подростков выбирают его в качестве своего любимого социального приложения.

 

TikTok Instagram Snapchat

 

Интересно, что, согласно отчету, фактическое использование приложения – это совсем другая история. В этом отношении Instagram по-прежнему занимает первое место с 84% вовлеченности пользователей, за ним следуют Snapchat с 80% и TikTok с 69%.

 

Отчет показывает, что TikTok продолжает завоевывать долю рынка среди молодых американских пользователей, являющихся ключевой группой приложений социальных сетей. Более того, тинэйджеры являются ключевой группой интереса рекламодателей, а рекламодатели, в свою очередь, являются источником дохода приложений.

 

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Новые данные особенно интересны в контексте продолжающихся разбирательств правительства США с TikTok

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TikTok США

 

Источник: CNBC


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TikTok Instagram Snapchat
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.10.2020

Комментарии

Igor “Barlacuda” Ivanov 1
Деградация вышла на максимальные обороты!
08.10.2020 08:18
Фанки 0
Igor “Barlacuda” Ivanov, по факту, среди всех людей, ты меньшинство, и пожалуй деградируешь тут ты.
08.10.2020 12:44

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TikTok обошел Instagram в рейтинге самых популярных приложений у подростков