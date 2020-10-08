TikTok обошел Instagram в рейтинге самых популярных приложений у подростков

687

Китайская социальная сеть TikTok стала вторым самым популярным приложением среди подростков США.

Благодаря появлению TikTok в медиаполе люди снова активно заговорили о значительном влиянии различных соцсетей на умы подростков. Более того в последнее время приложения соцсетей набирают значительную популярность. Особенно это заметно в США, где пользователи наиболее активны.

Согласно новым исследованиям, TikTok недавно опередил Instagram и стал вторым по популярности приложением для американских подростков в сегменте социальных сетей.

Читать также: ﻿

По данным компании Piper Sandler, китайское приложение в настоящее время по популярности среди американских подростков уступает только Snapchat. Согласно отчету, 34% подростков назвали Snapchat своим любимым социальным приложением, а 29% выбрали TikTok. За Snapchat и TikTok стоит Instagram от Facebook. Только 25% подростков выбирают его в качестве своего любимого социального приложения.

Интересно, что, согласно отчету, фактическое использование приложения – это совсем другая история. В этом отношении Instagram по-прежнему занимает первое место с 84% вовлеченности пользователей, за ним следуют Snapchat с 80% и TikTok с 69%.

Отчет показывает, что TikTok продолжает завоевывать долю рынка среди молодых американских пользователей, являющихся ключевой группой приложений социальных сетей. Более того, тинэйджеры являются ключевой группой интереса рекламодателей, а рекламодатели, в свою очередь, являются источником дохода приложений.

Читать также: ﻿

Новые данные особенно интересны в контексте продолжающихся разбирательств правительства США с TikTok

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: CNBC



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravlyat-pervuyu-beta-versiyu-one-ui-3.0-na-fla.html Samsung начал отправлять первую бета-версию One UI 3.0 на флагман Galaxy S20(в Адм. панель)