Где купить дешевле?

Наконец, стартовали продажи LG Velvet

28.07.2020 862 2

После беглого просмотра истории нашего сайта можно заметить, что так уж вышло, что последние пару месяцев LG Velvet служил инфоповодом чуть ли не чаще, чем очередной бюджетник от Xiaomi. LG очень надеется на успех LG Velvet. Не зря ведь именно его компания позиционировала, как «первый смартфон LG с новым фирменным дизайном». Интересно, что, несмотря на постоянно появлявшиеся слухи, производитель особо не спешил с началом продаж. До недавних пор.

 

Наконец, стартовали продажи LG Velvet – фото 1

 

Для ждунов у нас хорошие новости: на сайте своего немецкого подразделения компания разместила информацию о 4G-версии LG Velvet без какого-либо официального объявления. Слухи подтвердились: по сравнению с 5G-вариантом, LG Velvet 4G использует все те же самые компоненты, кроме процессора.

 

Читать также: Цена LG Velvet объявлена

 

Но ладно со сборкой, что там по «железу»? Как и утверждали утечки, LG Velvet 4G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 двухлетней давности. Для сравнения, Velvet 5G оснащен мобильной платформой Snapdragon 765G.

 

Наконец, стартовали продажи LG Velvet – фото 2

 

Только не волнуйтесь по поводу возраста процессора, ведь Snapdragon 845 все еще «могёт». Особенно если мы не будем забывать, что речь идет о смартфоне среднего диапазона. Очевидным решением не устанавливать Snapdragon 855 в какую-либо из моделей было удешевление производственного процесса.

 

Напомним, 4G-версия LG Velvet предлагает 6,8-дюймовый POLED-дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Вариант, представленный на немецком сайте, включает в себя 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. На задней панели находится тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельная «затычка» для измерения глубины резкости. Фронталкой выступает 16-мегапиксельный датчик, размещенный внутри выемки-капельки.

 

Читать также: Не зашел LG Velvet на Snapdragon 765G? Будет альтернатива

 

Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4300 мАч и поддерживает зарядку по проводу Quick Charge 3.0 и беспроводную зарядку на 9 Вт. Как и в 5G варианте, в LG Velvet 4G также имеется 3,5 мм разъем для наушников.

 

5G-вариант стоит €650, новый 4G-вариант будет продаваться в рознице за €499.

 

Наконец, стартовали продажи LG Velvet – фото 3

﻿

Источник: Phone Arena

LG Velvet LG
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Максим 1
После беглого просмотра истории нашего сайта можно заметить, что так уж вышло, что последние пару месяцев LG Velvet служил инфоповодом чуть ли не чаще, чем очередной бюджетник от Xiaomi. Серьезно??? Автор ты что куришь??? И ощущение, что статью писал человек под кайфом. Но ладно со сборкой, что там по «железу»? — при этом о сборке сказано не слова. Только не волнуйтесь по поводу возраста процессора, ведь Snapdragon 845 все еще «могёт» — а кто-то кроме автора волновался??? А заголовок вообще шедевральный и к смыслу статьи мало относится. Тем более, что в источнике цена 4G-версии названа как предположительная /а тут уже выдали за истину/ и не идет речь о старте продаж. Полная вакханалия и перекручивание смысла. Браво непрофессионализму Andro news. Андрей отличный подбор писак
28.07.2020 10:50
Ответить
владимир 2
Да они в дуб вьебались с такой ценой так и сдохнет окончательно полудурки
28.07.2020 10:06
Ответить

telegram__banner.png
Наконец, стартовали продажи LG Velvet