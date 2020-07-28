Наконец, стартовали продажи LG Velvet

862

После беглого просмотра истории нашего сайта можно заметить, что так уж вышло, что последние пару месяцев LG Velvet служил инфоповодом чуть ли не чаще, чем очередной бюджетник от Xiaomi. LG очень надеется на успех LG Velvet. Не зря ведь именно его компания позиционировала, как «первый смартфон LG с новым фирменным дизайном». Интересно, что, несмотря на постоянно появлявшиеся слухи, производитель особо не спешил с началом продаж. До недавних пор.

Для ждунов у нас хорошие новости: на сайте своего немецкого подразделения компания разместила информацию о 4G-версии LG Velvet без какого-либо официального объявления. Слухи подтвердились: по сравнению с 5G-вариантом, LG Velvet 4G использует все те же самые компоненты, кроме процессора.

Читать также: Цена LG Velvet объявлена

Но ладно со сборкой, что там по «железу»? Как и утверждали утечки, LG Velvet 4G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 двухлетней давности. Для сравнения, Velvet 5G оснащен мобильной платформой Snapdragon 765G.

Только не волнуйтесь по поводу возраста процессора, ведь Snapdragon 845 все еще «могёт». Особенно если мы не будем забывать, что речь идет о смартфоне среднего диапазона. Очевидным решением не устанавливать Snapdragon 855 в какую-либо из моделей было удешевление производственного процесса.

Напомним, 4G-версия LG Velvet предлагает 6,8-дюймовый POLED-дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Вариант, представленный на немецком сайте, включает в себя 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. На задней панели находится тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельная «затычка» для измерения глубины резкости. Фронталкой выступает 16-мегапиксельный датчик, размещенный внутри выемки-капельки.

Читать также: Не зашел LG Velvet на Snapdragon 765G? Будет альтернатива

Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4300 мАч и поддерживает зарядку по проводу Quick Charge 3.0 и беспроводную зарядку на 9 Вт. Как и в 5G варианте, в LG Velvet 4G также имеется 3,5 мм разъем для наушников.

5G-вариант стоит €650, новый 4G-вариант будет продаваться в рознице за €499.

﻿

Источник: Phone Arena