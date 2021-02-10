Snapdragon 888 упростят и «дешевых» флагманов станет больше

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Qualcomm выпустит версию Snapdragon 888 без 5G‑модема и по меньшей цене

Одной из причин достаточно высокой стоимости современных флагманов называют платформу Snapdragon 888. Это лучший чип для Android-смартфонов и показатель их крутости. Продает его Qualcomm отнюдь не дешево и один из элементов удорожания 5G-модем. Но далеко не во всех странах есть поддержка сетей пятого поколения и пользователям приходится переплачивать за бесполезную для них фичу.

Похоже, что это понимают и в Qualcomm, поэтому и взялись за создание упрощенной версии Snapdragon 888, где «под нож» пустили 5G-модем. О том, что ради удешевления чипмейкер выпустит чип без встроенного модема, сообщил авторитетный инсайдер Роланд Квандт, не доверять которому нет оснований. Будут ли еще какие-то упрощения, он не сообщает. Возможно, в Snapdragon 888 Lite «подкрутят» частоту работы ядер в сторону снижения, а также он лишится поддержки Wi-Fi 6E.

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Нам остается только ждать анонса новой платформы и уповать, что ее стоимость позволит производителям предложить более доступные флагманы. Напомним, что в числе будущих новинок также значится многообещающий Snapdragon 775G. Предполагается, что это будет 5-нанометровый процессор с восемью вычислительными ядрами, где одно ядро Cortex-X1 или Cortex-A77 с тактовой частотой 2,7 ГГц. Два других кластера займет трио ядер Cortex-A77 с пиковой частотой 2,4 ГГц и квартет ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 1,8 ГГц.

Установка Snapdragon 775G позволит предлагать в смартфонах до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 256 Гб флеш-памяти стандарта UFS 3.1.

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Источник: twitter