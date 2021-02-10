Новый день и новая проблема у Google Pixel 6

444

К безопасности сканера отпечатков пальцев есть большие вопросы

На днях мы рассказали вам о том, что пользователи новеньких Google Pixel 6 жалуются на скорость работы сканера отпечатков пальцев. Разблокируется смартфон медленно и по скорости работы датчика он уступает конкурентам. Google успокоила фанатов, заявив, что такая неспешность объясняется улучшенными алгоритмами безопасности, поэтому все окей, нет повода для недовольства.

Но, как оказалось, проблема с работой сканера отпечатков пальцев есть и она довольно серьезная. Пользователи начали сообщать о том, что сканер реагирует на прикосновение незарегистрированного отпечатка пальца и разблокирует смартфон. В частности, один из обладателей Pixel 6 сообщил о том, что его супруга смогла разблокировать его смартфон, прикоснувшись указательным пальцем к сканеру. Другой рассказал об успешной раблокировки устройства его родным братом. При этом пользователь заверил, что на экран не нанесена защитная пленка и сам дисплей был протерт перед этим.

По подсчетам специалистов вероятность того, что у двух человек будет одинаковый отпечаток пальца, составляет 1 к 64 триллионам. Шанс того, кто кто-то из вашего окружения обладает схожим папиллярным узорам, практически равен нулю. Поэтому проблема в самом дактилоскопическом датчике и его безопасность гарантировать нельзя.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: reddit