Новый iPhone c 3 нм процессором не в следующем году

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Apple A16 Bionic не будет изготовлен по 3 нм техпроцессу

Целый ряд сетевых информаторов не исключали того, что iPhone 14 получит чипсет, созданный по 3-нанометровой технологии TSMC. Были предсказания, что техпроцесс достигнет необходимой зрелости в следующем году, чтобы чипмейкер мог приступить к серийному производству процессоров. Но издание The Information охладило нрав фанатов.

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По данным осведомленных источников, к моменту выхода iPhone 14 чипмейкер не успеет наладить выпуск 3-нм процессоров. У TSMC возникло ряд трудностей, которые не позволят компании быстро наладить выпуск однокристальных систем с использованием продвинутого техпроцесса. Ожидается, что производительность вырастет на 15%, а энергоэффективность до 20%. Но это не отменяет того факта, что именно тайваньский производитель полупроводниковой продукции должен обойти конкурентов по внедрению 3-нанометровой технологии.

Скорее всего, чипсет Apple A16 Bionic для семейства iPhone 14 будет изготовлен с применением технологии N4P, которая должна отличаться более низким энергопотреблением и высокой скоростью работы. Сейчас TSMC массово производит 5-нанометровые чипсеты и готовится начать во второй половине следующего года выпуск однокристальных систем с N4P техпроцессом.

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Источник: gsmarena