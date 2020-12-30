Новый LG Stylo 7 красуется на свежих рендерах

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Новый смартфон от LG Stylo 7 уже появился в Сети, показав свой внешний вид и основные характеристики.

Если вдруг вы забыли, то у LG есть линейка Stylo. LG позиционирует эту серию в качестве бюджетных альтернатив линейке Note от Samsung. Главной параллелью между ними является стилус, размещенный в корпусе смартфона.

Многие фанаты серии уже давно ждут преемника прошлого Stylo 6, и, возможно, их ожидание скоро подойдет к концу. В Сети показали ранние утечки, которые указывают не только на скорый выход LG Stylo 7, но и показывают его внешний вид наряду с основными характеристиками.

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Новая утечка, как будет выглядеть Stylo 7. Рендеры весьма неплохого качества были представлены известным изданием Voice. Вместе с изображениями смартфона издание предоставило также его основные технические характеристики. Например, мы уже знаем, что устройство будет оснащено 6,8-дюймовым плоским дисплеем с отверстием для селфи-камеры, что отличается от дизайна его предшественника – в Stylo 6 была привычная в прошлом «капля».

В соответствии с источником, на рендерах изображена 5G-версия устройства, которое будет иметь размеры 170.4 x 77.2 x 8.8 мм. LG также подготовит и 4G-вариант, который, скорее всего, внешне никак не будет отличаться от своего более прокаченного собрата, разве что в мелочах.

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К сожалению, на данный момент больше информации о LG Stylo 7 в Сети пока не найдешь. Остается ждать новых утечек.

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Источник: Voice



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