Ключевые характеристики LG Stylo 6 раскрыты

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LG среди тех немногочисленных компаний, которые верят в востребованность устройств с поддержкой стилуса. Но если Samsung оснащает электронным пером флагманы, то LG предпочитает выпускать с этой фичей устройства среднего уровня. Следующая новинка — LG Stylo 6 и в сети появились характеристики смартфона.

Новинку оснастили IPS-дисплеем диагональю 6,8 дюйма разрешением FullHD+, фронтальной 13-мегапиксельной камерой, 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 64 Гб и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч. К сожалению, информация о процессоре не приводится.

В активе LG Stylo 6 также стереодинамики, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и тройная основная камера с датчиками 13 Мп + 5 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины). Для стилуса имеется специальный отсек на нижней грани и есть выделенная кнопка для активации голосового помощника Google Assistant.

На данный момент нет понимания, когда состоится премьера LG Stylo 6. Зато есть предсказание, что продавать смартфон будут по цене $230.

Источник: gizchina