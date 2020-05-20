Представлен LG Stylo 6 с поддержкой стилуса

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LG официально представила свой новый смартфон Stylo 6. Это недорогой среднего уровня аппарат, главной фишкой которого стала поддержка стилуса. По своим техническим параметрам и дизайну это ничем не примечательный смартфон.

Новинку укомплектовали 6,8-дюймовым Full Vision дисплеем разрешением FullHD+ (2160х1080 пикселей). В основе LG Stylo 6 лежит 8-ядерный процессор Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Имеется 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб.

Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч и руководит его работой операционная система Android 10. В арсенале LG Stylo 6 фронтальная 13-мегапиксельная камера и тройная тыльная с датчиками 13 Мп + 5 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (анализ глубины), порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, выделенная кнопка для активации Google Assistant и стилус, для которого предложили специальный отсек.

Оценили LG Stylo 6 в $219,99, но в США в предоплатном сервисе мобильной связи Boost Mobile за него просят $179,99.

Источник: 9to5google