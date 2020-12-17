Новый неплохой бюджетник от Samsung Galaxy A32 стал еще ближе к выходу

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Samsung приближают новый интересный бюджетник Samsung Galaxy A32 все ближе к выходу – в Сети появился новый сертификат.

Мы уже говорили с вами про новый доступный смартфон от Samsung - Galaxy A32, который, скорее всего, станет самым дешевым 5G-устройством компании. Благодаря прошлым утечкам мы уже знаем, какой внешний вид будет иметь этот бюджетник, да и примерные технические характеристики нам тоже известны.

Теперь смартфон был сертифицирован Федеральной комиссией по коммуникациям США (FCC), и это предоставило нам возможность узнать некоторые подробности о его характеристиках и возможностях.

Во-первых, смартфон будет продаваться с зарядным устройством мощностью 15 Вт в коробке. Также на странице устройства в базе FCC конкретнее была описана поддержка 5G – пользователь получит поддержку 28, 77 и 78 диапазонов. Также Samsung ожидаемо реализовал в этом смартфоне поддержку NFC.

Galaxy A32 5G будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, возможно, имеющим технологию исполнения IPS. В экран будет встроен вырез в виде капли для фронтальной камеры, разрешение которой пока неизвестно. На задней панели будут расположены три объектива в блоке основной камеры и светодиодная вспышка. Известно, что главный сенсор будет иметь разрешение 48 Мп.

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Сам смартфон будет выполнен из глянцевого пластика. Galaxy A32 5G будет иметь следующие размеры: 164,2 х 76,1 х 9,1 мм. В нем будет установлен сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и, скорее всего, из коробки он будет работать под управлением Android 11.

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Источник: My Smart Price



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