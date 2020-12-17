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Google добавят приложение Apple TV для своей прошивки Google TV – теперь в ПО от Google есть всё

17.12.2020 398 0

Google TV теперь даже подойдет даже фанатам Apple – компания добавит поддержку Apple TV.

 

Chromecast

 

На нашем YouTube-канале не так давно мы рассказывали про новый Chromecast от Google с новой прошивкой Google TV (логическое продолжение Android TV). В этом ролике мы пришли к выводу, что если воспринимать данную приставку в рамках официального ценника (50 долларов), то лучше нее устройства на Android TV сегодня не найти.

 

Однако, несмотря на все имеющиеся плюсы, компании было над чем работать, и разработчики не сидели на месте. Google добавит поддержку Apple TV в свою прошивку, и, скорее всего, многие любители легального контента будут очень рады этой новости.

 

Apple TV

 

Apple TV﻿

 

В официальном блоге Google вчера был опубликован новый пост. Глава отдела Google по сотрудничеству со СМИ и развлечениям, Джонатан Цепп, объявил, что поддержка приложения Apple TV придет на Chromecast с Google TV в начале следующего года. Кроме этого, Цепп намекнул, что в будущем появится полноразмерная поддержка приложения Apple TV на всех Android TV-устройствах.

 

Если вы являетесь платным абонентом Apple TV+, оригинальный контент от Apple будет также включен в персонализированные рекомендации и результаты поиска Google TV.

 

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По мнению многих профильных изданий, добавив поддержку Apple TV, Google стал, по сути, идеальной прошивкой для просмотра видео-контента. В Google TV уже имеется поддержка практически каждого приложения потокового видео, в том числе Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Hulu, Peacock и других.

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Google TV

 

Google TV﻿

 

Источник: XDA


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Google Apple TV Google TV Android TV
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 17.12.2020

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Google добавят приложение Apple TV для своей прошивки Google TV – теперь в ПО от Google есть всё