Появились изображения нового бюджетника Samsung Galaxy A32 5G

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Samsung готовит к выходу свой самый дешевый 5G-смартфон, Galaxy A32 5G.

В сентябре Samsung представили Galaxy A42 5G - самый доступный на сегодня 5G-смартфон от корейского бренда. Судя по последним слухам, A42 скоро лишится этого титула.

Новый Samsung Galaxy A32 5G должен стать еще более бюджетным решением компании для тех, кто хочет приобрести бюджетник с запасом на светлое будущее. И вот, аккурат к появлению слухов, известный инсайдер OnLeaks поделился первыми рендерами Galaxy A32 5G, показав его возможный дизайн во всей красе.

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Информатор добавил, что Samsung Galaxy A32 5G будет иметь основу из пластика. Главной позитивной особенностью Galaxy A32 станет плоский задник и блок камеры, почти полностью сливающийся с ним. Напомним, что большинство устройств на сегодняшний день имеют достаточно сильно выпирающую основную камеру.

Сам блок камеры установлен вертикально. В него производитель вместил четыре объектива и светодиодную вспышку. На передней стороне Galaxy A32 расположен экран размером около 6,5 дюймов. Также мы можем увидеть вырез в форме капли, куда встроена фронтальная камера. Учитывая сегмент устройства, не стоит удивляться достаточно заметным рамкам по всем сторонам дисплея.

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Galaxy A32 5G имеет следующие размеры: 164,2 x 76,1 x 9,1 мм, а в области камеры его толщина увеличивается всего на 1 мм. Устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку, аудиоразъемом 3,5 мм и портом для зарядки USB-C.

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Источник: Voice



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