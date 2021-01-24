Последние подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Фото OnePlus 9

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OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат матрицы OLED на 120 Гц, ультрабыструю зарядку и Android 11

Еще в прошлом году несколько инсайдеров пообещали ранний релиз серии OnePlus 9 в 2021 году. Все они сходятся во мнении, что компания устроит анонс флагманской линейки в марте и в этот раз новинок может быть три. Помимо базового смартфона и «прошки» должны предложить OnePlus 9 Lite.

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В числе главных отличий новинок будет дисплей, аппаратная платформа и камера. Развести смартфоны должны по емкости аккумуляторов и мощности зарядки. По последней инсайдерской информации OnePlus 9 получит OLED-матрицу диагональю 6,56 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В случае с OnePlus 9 Pro предложат 6,78-дюймовый экран разрешением QuadHD+ и на модный манер боковые кромки будут изогнуты.

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro будут построены на базе Snapdragon 888, можно рассчитывать на оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Можно не сомневаться, что руководить работой флагманов будет фирменная оболочка Oxygen OS 11 на базе Android 11.

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В случае с OnePlus 9 Pro должны предложить батарейку емкостью 4500 мАч, проводную 65-ваттную зарядку и беспроводную мощностью 45 Вт. Самое интересное должно произойти в разделе камер, ведь ранее компания уже открыто говорила о своем желании сделать свои смартфоны еще и лучшими по части камер. Центральная модель семейства должна предложить камеры 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп.

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Источник: ithome