Новый Samsung Galaxy F41 может быть анонсирован уже завтра

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Похоже, Samsung не хочет долго ждать до начала презентации новой линейки Galaxy F.

Уже около недели ходят слухи, что Samsung собирается в ближайшее время представить смартфон Galaxy новой линейки F. В различных новостных статьях утверждалось, что первый смартфон Galaxy F-серии может называться Galaxy F41.

Сегодня подтверждение скорому выходу новинки предоставил сайт индийской сети магазинов Flipkart. На сайте появилась специальная страница, посвященная новому смартфону. Пока на ней размещены краткие технические характеристики устройства, но сайт также намекает, что Samsung может анонсировать новинку уже завтра. Вероятно, на старте продаж линейка F будет являться эксклюзивом для Flipkart.

Не так давно Galaxy F41 появился в Google Play Console и на сайте бенчмарка Geekbench, с помощью которых были выявлены некоторые из его ключевых характеристик.

Ожидается, что в Galaxy F41 будет установлен Full HD+ дисплей с вырезом для фронтальной камеры в виде капли. Сердцем смартфона будет являться чипсет Exynos 9611, а помогать ему будет 6 Гб оперативной памяти. Прошивкой будет выступать собственный графический интерфейс компании OneUI на базе Android 10.

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В смартфон также будет установлен сканер отпечатков пальцев на задней панели. Не забудет производитель и про 3,5-мм мини-джек. Смартфон будет продаваться в трех цветовых вариантах: синий, черный и зеленый.

Мы уже знаем, что Galaxy F41 будет являться практически полностью аналогичной копией смартфона Galaxy M31, дебютировавшего ранее в этом году. Эти два аппарата будут отличаться только в отношении камер. На задней панели Galaxy M31 находится блок основной камеры, состоящий из четырех модулей. Предполагается, что F41 будет оснащен тройной основной камерой.

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Источник: Flipkart



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