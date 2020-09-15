У Samsung появится новая линейка смартфонов с акцентом на камеру

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Samsung готовит новую серию бюджетных устройств под буквой «F», в которых главный акцент будет ставиться на работу камер.

Сегодня мы узнали, что Samsung работает над новым устройством с кодовым названием SM-F415F. Последние слухи показали, что нас ждет смартфон среднего класса. Согласно новым данным от издания 91mobiles, Samsung готовится к выпуску смартфонов серии Galaxy F с фокусом на работу камеры. Также издание предполагает, что SM-F415F может иметь коммерческое название Galaxy F41.

Страница поддержки SM-F415F уже доступна на сайте индийского подразделения Samsung, смартфон также получил сертификат Wi-Fi. Согласно данным фанатского сайта Sammobile, сертификат Wi-Fi Alliance показал, что в смартфоне SM-F415F установлена прошивка от Galaxy M31. Более того, издание утверждает, что SM-F415F и Galaxy M31 - это одно и то же устройство, просто с разными названиями.

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Samsung Galaxy M31

По слухам, новые смартфоны линейки Galaxy F будут оцениваться в сумму от 200 до 270 долларов. Дебют первого смартфона серии ожидается к концу этого месяца или к первой неделе октября. Южнокорейская компания будет сбывать новый смартфон Galaxy F через онлайн-магазины, позже его можно будет приобрести и в оффлайн-магазинах.

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Остается дождаться официальной информации, чтобы понять, будет ли Samsung менять характеристики Galaxy F41 или же нас просто ждет чуть более усовершенствованный модуль основной камеры и улучшенная работа ПО.

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Источник: 91mobiles



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