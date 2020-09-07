Информация о Moto G9 Plus была слита известным изданием

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Прокаченная версия Moto G9 должна быть представлена в ближайшее время, и мы уже имеем представление о новой версии бюджетника.

Motorola обычно выпускает две версии новых смартфонов серии Moto G, однако в прошлом месяце компания решила пропустить одновременный выпуск Moto G9 Plus. Но фанатам бренда незачем переживать, ведь увеличенной версии Moto G9 – быть. Об этом нам поведало известное немецкое издание WinFuture.

В своем Твиттер автор WinFuture Роландом Квандтом выложил данные от словацкой франшизы мобильного оператора Orange, которые дают нам полное представление о Moto G9 Plus. Как и следовало ожидать, смартфон будет больше Moto G9. Его размеры составляют 170,0 х 78,1 х 9,7 мм, а вес - 223 грамма. Это на 4,88 мм выше, на 2,4 мм шире, на 0,5 мм толще и на 23 г тяжелее, чем стандартный G9.

В смартфон будет установлен 6,81-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 2400x1080. Также оператор указал размер встроенного хранилища - 128 Гб, и главный датчик основной камеры на 64 Мегапикселя. Для сравнения, обычный G9 получил 6,5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+, 64 ГБ памяти и 48-мегапиксельный основной датчик.

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G9 Plus обладает некоторыми характеристиками, присущими обычному G9, включая 4 ГБ оперативной памяти и батарейку емкостью 5000 мАч. Естественно, в G9 Plus также установлен датчик отпечатков пальцев, но теперь он находится не на задней крышке, а сбоку.

В части расцветок G9 Plus пока порадует только одним цветом – синий, но, по слухам, также должен быть доступна золотая расцветка. Неизвестно, когда именно смартфон появится в продаже, но, учитывая такой крупный слив, это должно произойти в ближайшее время.

Orange Slovakia будет предлагать смартфон по цене 255 евро. Для сравнения, G9 Play от того же оператора продается за € 199.

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Источник: Twitter



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