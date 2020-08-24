Представлен Moto G9 как ответ на доступные смартфоны Redmi и Realme

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Неоднозначный Moto G9 с емкой батареей и рядом компромиссов

Линейка Moto G позиционируется как «доступная премиальность», когда компания пытается предложить максимальные технические возможности в рамках среднего сегмента. Естественно, без компромиссов тут не обходится, таким получился и Moto G9, который был представлен сегодня в Индии.

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Габариты корпуса смартфона составили 165,2х75,73х9,18 мм. Внушительная толщина объясняется тем, что внутри установили аккумулятор на 5000 мАч, емкости которого должно хватить на два дня работы на одном заряде, 83 часов воспроизведения музыки и 13 часов веб-серфинга. А чтобы можно было быстро «дозаправить» приличной емкости источник питания, предложили быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Moto G9 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1600х720 пикселей, процессором Snapdragon 662, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, селфи-камерой на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и тройной основной камерой с датчиками 48 Мп (f/1.7) + 2 Мп (макросъемка, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2/2). Работает аппарат под управлением фирменной оболочки My UX на базе Android 10.

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Имеется сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11ac, NFC, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников. В продажу Moto G9 поступит 31 августа по цене $153. На выбор два цвета: синий и зеленый. В первой декаде сентября компания должна выкатить второе поколение Motorola Razr, изображения которого уже появлялись в сети.

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Источник: gizmochina