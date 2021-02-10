Новый Xiaomi Mi Mix получил «человеческий глаз», воплощенный в «жидкой линзе»

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Будущий Xiaomi Mi Mix будет впечатлять камерой и станет пионером в области технологии «жидких линз»

Производители смартфонов стремятся ежегодно повышать планку качества снимков на мобильную камеру и ищут новые пути эволюционирования их. Одним из таких направлений должна стать «жидкая» линза, которая может включать в себя электродвигатель и пружины, управляющей линзой. Такая сложная конструкция позволяет улучшить стабилизацию, сделать автофокус более шустрым и отказаться от установки ToF-датчика.





О возможности коммерческой реализации технологии «жидких линз» заговорили еще год назад и в конце прошлого года инсайдеры начали говорить о возможности ее появления во флагманах Huawei P50. Но может так случиться, что всех обойдет Xiaomi, а первым устройством станет Mi Mix, анонс которого должен состояться 29 марта.









Сегодня компания объявила о том, что новый смартфон серии Mi Mix получит «жидкую» линзу с оптической структурой, схожей с линзой человеческого глаза. Xiaomi называет это решение «волшебным нововведением», а сама линза обернута в пленку и позволяет изменять фокусное расстояние. «Прозрачная жидкость» управляется движком, разработанным силами Xiaomi, чтобы обеспечить быструю и плавную фокусировку.

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Среди прочего «жидкая» линза обладает такими характеристиками как высокий коэффициент пропускания света, сверхнизкая дисперсия и отличная устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, чтобы предложить стабильные и отличные оптические характеристики.





Ключевые три преимущества «жидкой» линзы:

меньший размер, что позволит уменьшить толщину объектива;

возможность смены фокусного расстояния, что позволяет камере выполнять как функции телеобъектива, так и работать в макрорежиме;

более шустрая фокусировка.

Что на самом деле прячется за термином «жидкая линза» подробнее узнаем на презентации, которая состоится в понедельник, 29 марта. Говорить о прорыве можно будет только после тестирования новинки на предмет качественной фото и видеосъемки.

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Источники: mydrivers, mydrivers