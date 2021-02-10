Xiaomi Mi Mix: я возвращаюсь

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29 марта покажут новинку серии Xiaomi Mi Mix

На этой неделе Xiaomi сообщила, что готова удивлять и показать 29 марта свои новые флагманского уровня смартфоны. Ими станут Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, где все внимание будет камерам. И это будет не единственные новинки. К двум смартфонам присоединится третий. Пришло время вернуться серии Xiaomi Mi Mix.

Об этом возвестил тизер, который был опубликован компанией. Сказано также, что «он оправдает ожидания сотен миллионов пользователей благодаря своей безграничной технической мощи». В чем будет проявляться технологичность новинки и почему она самая-самая, Xiaomi не стала озвучивать.

Чем же удивит новый Mi Mix? Одни говорят о том, что наконец-то мы увидим складной смартфон в исполнении Xiaomi. В этом месяце уже демонстрировали нам прототип смартфона в стиле Samsung Galaxy Z Fold 2. Другие надеются, что в новинке фронтальная камера будет под поверхностью дисплея. А есть и те, кто ожидает увидеть обе фичи в будущем Mi Mix. Ценник на новинку может быть в районе $1530. По крайней мере, глава компании Лэй Цзюнь в одном из интервью не исключал возможности появления смартфона Xiaomi за такую цену.

Нам остается только ждать предстоящей презентации, благо до нее осталось всего четыре дня, и мы будем точно знать, что задумала компания, удастся ли ей удивить и показать всем «смотрите, как мы умеем».

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Источник: mydrivers