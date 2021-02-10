Инсайдеры ошиблись: Xiaomi Pad 6 Max будет новым планшетом

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Возможно мы увидим тот же Xiaomi Pad 6 Ultra

Недавний список сертификации Bluetooth SIG обнародовал будущий планшет Xiaomi, известный как Xiaomi Pad 6 Max. Планшет, который первоначально считался международной версией Xiaomi Pad 6 Pro, доступной только в Китае, теперь получил сертификат 3C в Китае. И такое развитие событий может свидетельствовать о том, что Xiaomi Pad 6 Max может являться совершенно новым устройством.

TheTechOutlook, сертификация 3C для Xiaomi Pad 6 Max (номер модели 2307BPDCC) показывает, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт, что соответствует зарядной емкости Xiaomi Pad 6 Pro. Хотя в списке нет других деталей, название планшета Max свидетельствует о том, что он, вероятно, будет иметь лучшие функции по сравнению с другими моделями в линейке Xiaomi Pad 6.

И тут в голове всплывают упоминания и давние истоки о версии Ultra на 14 дюймов. Пока планшеты с такой огромной диагональю из известных брендов выпускает только Samsung и цена там очень нескромная. Если Xiaomi сможет выпустить планшет с топовыми характеристиками, стилусом и еще и с AMOLED дисплеем в бюджете до $1000, такая модель может преуспеть.

Что бы там ни говорили, а софт для планшетов у них достаточно стабилен и аксессуары тоже качественные. Так что будет интересно увидеть на альтернативу будущему Galaxy Tab S9 Ultra. К сожалению точной даты анонса пока нет, но, как правило, после сертификаций проходит не более месяца до анонса, так что ждать осталось недолго.

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Источник: thetechoutlook